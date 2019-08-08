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РИА Новости

В ЛНР заявили, что Киев продолжает размещать вооружение в жилых районах

19:43, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПередача военнопленных Украине представителями ЛНР
Передача военнопленных Украине представителями ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Украинские силовики продолжают размещать военную технику в жилых районах в Донбассе, заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Противник продолжает использование объектов гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и военной техники", - заявил Филипоненко.
По данным Народной милиции, украинские силовики разместили БМП-1 и БТР в жилых районах Новотошковского, Геевки, Попасной, Врубовки.
Филипоненко уточнил, что ВС Украины также наращивают силы и средства в зоне проведения военной операции в Донбассе. Разведка ЛНР сообщает о размещении двух гаубиц 2С3 "Акация" калибром 152 миллиметра в районе населенного пункта Дружба. В населенный пункт Рубежное зафиксировано прибытие 22 гаубиц различного калибра, зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и одного противотанкового ракетного комплекса 9П148 "Конкурс".
"Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной", - уточнил офицер пресс-службы.
Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
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