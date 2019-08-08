В ЛНР заявили, что Киев продолжает размещать вооружение в жилых районах

ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Украинские силовики продолжают размещать военную технику в жилых районах в Донбассе, заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Филипоненко уточнил, что ВС Украины также наращивают силы и средства в зоне проведения военной операции в Донбассе. Разведка ЛНР сообщает о размещении двух гаубиц 2С3 "Акация" калибром 152 миллиметра в районе населенного пункта Дружба. В населенный пункт Рубежное зафиксировано прибытие 22 гаубиц различного калибра, зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и одного противотанкового ракетного комплекса 9П148 "Конкурс".