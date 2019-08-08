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РИА Новости

Астрономы обнаружили 39 галактик, существование которых не могут объяснить

19:41, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Международная команда астрономов с помощью комплекса телескопов ALMA обнаружила 39 древних галактик, существование которых не могут объяснить современные теории эволюции Вселенной, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте ALMA.
Данные "тусклые" галактики были невидимы для телескопа Hubble, но оказались заметны для более высокого разрешения ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array ). Они являются предками ныне существующих эллиптических галактик, утверждают ученые. "Эти галактики являются репрезентативными для большинства массивных галактик, которые существовали во Вселенной 10 миллиардов лет назад, большую часть из них не смогли обнаружить в предыдущих исследованиях", - говорится в пресс-релизе.
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"Ни одна значимая теория эволюции Вселенной не предсказывала столь огромное число массивных звездообразующих темных галактик. Новые результаты ставят под вопрос наше понимание ранней Вселенной", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что звездообразование в этих древних галактиках происходит в 100 раз активнее, чем в галактике Млечный Путь.
"Предыдущие исследования уже обнаруживали галактики с активным звездообразованием в юной Вселенной, однако их количество ограничено. Звездообразование в тех галактиках, что мы обнаружили, менее активное, но их число в 100 раз больше. Крайне значимо изучить столь важную часть истории Вселенной, чтобы понять процесс формирования галактик", - отметил один из участников исследования Тао Ван.
Посвященная исследованию работа была опубликована в журнале Nature.
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