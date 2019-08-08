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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии потушили пожар в частном доме

19:39, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Пожар площадью 600 квадратных метров, который произошел в четверг в частном доме в селе в Урванском районе Кабардино-Балкарии, потушен, в результате никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что в 16.19 мск в четверг на улице Подгорная в селении Урвань произошел пожар в частном доме. По предварительным данным, площадь пожара составляет 600 квадратных метров. В 17.00 мск пожар был локализован.
"По состоянию на 18.47 мск пожар в селении Урвань потушен. Его площадь составила 600 квадратных метров (жилой дом, хозяйственные постройки). Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для ликвидации последствий пожара привлекались 18 пожарных и четыре единицы техники.
"Причина пожара и ущерб устанавливаются", - отмечает ведомство.
Сотрудники МЧС
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