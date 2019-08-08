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РИА Новости

В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

19:37, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
САРАТОВ, 8 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 19.30 (18.30 мск) в районе Песчано-Уметского тракта вблизи Саратова.
"По предварительным данным, столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате ДТП трое человек погибли. Обстоятельства происшествия и данные о погибших выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД", - сказала собеседница агентства.
Также сообщается, что на трассе из-за ДТП разлился битум, организован объезд места аварии.
"В результате столкновения автомобиля, перевозившего битум, и "Лады Приоры" произошел разлив битума, организован объезд данного участка дороги, движение регулируют сотрудники ГИБДД", - сказала собеседница агентства. На фотографии, предоставленной пресс-службой, видно, что битумовоз после ДТП лежит опрокинувшимся на бок.
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Она уточнила, что ДТП произошло на 317 километре автодороги Сызрань - Саратов — Волгоград, все погибшие ехали в "Ладе Приоре", детей среди них нет.
Как сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова, возгорания битума не произошло, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
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