В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

САРАТОВ, 8 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

ДТП произошло около 19.30 (18.30 мск) в районе Песчано-Уметского тракта вблизи Саратова.

"По предварительным данным, столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате ДТП трое человек погибли. Обстоятельства происшествия и данные о погибших выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД", - сказала собеседница агентства.

Также сообщается, что на трассе из-за ДТП разлился битум, организован объезд места аварии.

"В результате столкновения автомобиля, перевозившего битум, и "Лады Приоры" произошел разлив битума, организован объезд данного участка дороги, движение регулируют сотрудники ГИБДД", - сказала собеседница агентства. На фотографии, предоставленной пресс-службой, видно, что битумовоз после ДТП лежит опрокинувшимся на бок.

Она уточнила, что ДТП произошло на 317 километре автодороги Сызрань - Саратов — Волгоград, все погибшие ехали в "Ладе Приоре", детей среди них нет.