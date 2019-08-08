Эксперты рассказали о росте цен в отелях Турции

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Проживание в отелях в Турции за первое полугодие 2019 года подорожало в среднем на 7,7%. Средняя стоимость номера в сутки составила почти 70 евро, Проживание в отелях в Турции за первое полугодие 2019 года подорожало в среднем на 7,7%. Средняя стоимость номера в сутки составила почти 70 евро, сообщает АТОР.

Согласно отчету Ассоциации отельеров Турции TUROB, в Анталье средняя цена за комнату в гостинице за первые шесть месяцев года выросла на 3%, до 65 евро, в Стамбуле - на 8,4%, до 84 евро.

Несмотря на рост цен, стоимость проживания в Турции остается ниже среднеевропейского уровня. Так, отели Европы предлагали номер в среднем за 110,6 евро, говорится в отчете.

По данным ассоциации, в январе-июне средняя загрузка отелей Турции составила 63,8%.

При этом заполняемость гостиниц Антальи оказалась еще меньше - 62%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, отели курорта прибавили в загрузке всего 2%.