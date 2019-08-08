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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали о росте цен в отелях Турции

23:41, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоОтель, в котором отдыхал избранный президент Украины Владимир Зеленский. 27 апреля 2019
Отель, в котором отдыхал избранный президент Украины Владимир Зеленский. 27 апреля 2019
© РИА Новости / Алена Палажченко
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Проживание в отелях в Турции за первое полугодие 2019 года подорожало в среднем на 7,7%. Средняя стоимость номера в сутки составила почти 70 евро, сообщает АТОР.
Согласно отчету Ассоциации отельеров Турции TUROB, в Анталье средняя цена за комнату в гостинице за первые шесть месяцев года выросла на 3%, до 65 евро, в Стамбуле - на 8,4%, до 84 евро.
Несмотря на рост цен, стоимость проживания в Турции остается ниже среднеевропейского уровня. Так, отели Европы предлагали номер в среднем за 110,6 евро, говорится в отчете.
По данным ассоциации, в январе-июне средняя загрузка отелей Турции составила 63,8%.
При этом заполняемость гостиниц Антальи оказалась еще меньше - 62%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, отели курорта прибавили в загрузке всего 2%.
Более успешным в первом полугодии оказался Стамбул, там заполняемость отелей составила 69,7%.
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