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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Число пострадавших при задержании Атамбаева возросло до 98 человек

19:28, 8 августа 2019
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© SputnikСитуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
© Sputnik
БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Число пострадавших в спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 98 человек, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
"За два дня, 7-8 августа, всего за медицинской помощью обратились 98 человек", - заявили в ведомстве.
По данным Минздрава, из этих 98 пострадавших один человек - Ниязбеков Усен Ниязбекович сотрудник "Альфа" - скончался, 11 сотрудников силовых структур были переведены в военный госпиталь, 13 пострадавших получают стационарное лечение, 83 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.
Ранее экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек. Вначале - в МВД страны, потом перевезли в здание Госкомитета Нацбезопасности.
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В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.
В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Один боец спецназа погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
Подробности читайте в онлайн-репортаже >>
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