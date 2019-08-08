Экс-глава МИД Латвии предостерег Ригу от потери российского транзита

РИГА, 8 авг – РИА Новости. Латвия может полностью потерять российский транзит, это станет большой проблемой для республики, заявил РИА Новости экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.
"Скоро у нас прекратится транзит из России. Россия достроит свои порты примерно через год, и мы окажемся без него. И наша политика не способствует тому, чтобы сохранить эти потоки. Для экономики это серьезный удар. Латвия может полностью потерять российский транзит", - сказал Юрканс.
Ранее бывший министр сообщений Латвии Анрийс Матисс заявил, что республике необходимо развивать хорошие отношения с Россией, а дальнейшее их ухудшение приведет к серьезному удару по экономике.
Отношения между Латвией и Россией испортились после воссоединения Крыма с Россией, а также после событий на востоке Украины. Латвия поддержала санкции против РФ. Латвия является страной ЕС и НАТО с 2004 года.