Экс-глава МИД Латвии предостерег Ригу от потери российского транзита

РИГА, 8 авг – РИА Новости. Латвия может полностью потерять российский транзит, это станет большой проблемой для республики, заявил РИА Новости экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

"Скоро у нас прекратится транзит из России. Россия достроит свои порты примерно через год, и мы окажемся без него. И наша политика не способствует тому, чтобы сохранить эти потоки. Для экономики это серьезный удар. Латвия может полностью потерять российский транзит", - сказал Юрканс.

Ранее бывший министр сообщений Латвии Анрийс Матисс заявил, что республике необходимо развивать хорошие отношения с Россией, а дальнейшее их ухудшение приведет к серьезному удару по экономике.