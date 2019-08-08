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РИА Новости

Экс-глава МИД Латвии предостерег Ригу от потери российского транзита

19:23, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкБывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс. Архив
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс. Архив
© РИА Новости / Алексей Бойцов
Перейти в фотобанк
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс. Архив. Архивное фото
РИГА, 8 авг – РИА Новости. Латвия может полностью потерять российский транзит, это станет большой проблемой для республики, заявил РИА Новости экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.
"Скоро у нас прекратится транзит из России. Россия достроит свои порты примерно через год, и мы окажемся без него. И наша политика не способствует тому, чтобы сохранить эти потоки. Для экономики это серьезный удар. Латвия может полностью потерять российский транзит", - сказал Юрканс.
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30 июля, 03:22РИА Новости
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Ранее бывший министр сообщений Латвии Анрийс Матисс заявил, что республике необходимо развивать хорошие отношения с Россией, а дальнейшее их ухудшение приведет к серьезному удару по экономике.
Отношения между Латвией и Россией испортились после воссоединения Крыма с Россией, а также после событий на востоке Украины. Латвия поддержала санкции против РФ. Латвия является страной ЕС и НАТО с 2004 года.
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Янис ЮркансМИД ЛатвииРоссияВ мире
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