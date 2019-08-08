Эксперт оценил статью Junge Welt о конкуренте "Северного потока — 2"

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сравнивать газопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt) с российским "Северным потоком — 2" неуместно - у них разные экспортные рынки, более того, даже самые оптимистичные представители отрасли со скепсисом смотрят на этот проект, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.

Немецкое издание Junge Welt ранее заявило, что США нашли новую альтернативу "Северному потоку — 2" для Европы - трубопровод EastMed. Издание сообщает, что в Афинах проходила министерская конференция, на которой обсуждалась реализация данного проекта, участие в которой принимали министры энергетик Греции, Кипра, Израиля и помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

Как отмечается в статье, Вашингтон уже долгое время пытается бороться с реализацией российского энергетического проекта посредством санкций, параллельно предлагая своим партнерам в ЕС импорт американского СПГ. Однако в Европе понимают, что поставки сжиженного природного газа обойдутся дороже, чем прокачка газа по российскому трубопроводу.

"Потенциально, экспортные возможности региона составляют от 30 до 60 миллиардов кубов газа в год. Но сегодня даже наиболее оптимистичные представители отрасли со скепсисом смотрят на проект газопровода EastMed: продвинуться ему мешают политические и территориальные споры, а также техническая сложность (это наиболее протяженный проект подводного газопровода в мире, на больших глубинах)", - сказал Капитонов.

По его мнению, гораздо более вероятна монетизация ресурсов региона в виде СПГ, как с существующих египетских заводов в случае их расширения, так и с новых производств. "И совсем неуместно сравнивать проект газопровода EastMed с "Северным потоком — 2". Это совсем разные рынки. Если проводить параллели, то в будущем EastMed может только составить конкуренцию "Турецкому потоку" или поставкам азербайджанского газа в Европу (проект TANAP-TAP)", - отметил он.

Капитонов все же считает, что газовые ресурсы Восточного Средиземноморья - это действительно важный фактор в формировании энергетической политики на ближайшие десятилетия как в самом регионе, так и в Европе, однако их разработка пока осложняется рядом факторов.