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РИА Новости

Росптицесоюз не видит предпосылок для роста цен на яйца

18:57, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота ПАО "Птицефабрика Челябинская"
Работа ПАО Птицефабрика Челябинская
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Никаких предпосылок к повышению потребительских цен на куриные яйца нет, ценовые уровни этой продукции меняются в рамках обычной сезонной динамики, сказала РИА Новости гендиректор Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Вера Бобылева.
Согласно данным Росстата, в июле куриные яйца в России подорожали на 9,6% по сравнению с июлем 2018 года, однако подешевели на 0,9% к предыдущему месяцу. С начала текущего года цены на яйца снизились на 21,1%.
"Цену на яйцо - отпускную, розничную - надо смотреть в среднем за год. Посмотрите, как летом опускается цена. Это отчасти сезонный продукт: у нас производство стабильное по месяцам, но, учитывая условия хранения, оно летом снижается, а осенью немножко повышается", - сказала Бобылева.
"Никаких предпосылок к повышению цен нет. Поголовье пояичной птицы у нас не снижается. Объем производства яйца на 1 июля - на уровне прошлого года. Розничный рынок вообще стабилен: на любой продукт, если нет дефицита, повышения вообще не может быть, а яйцами разных производителей заполнены все полки в магазинах", - сказала гендиректор союза.
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Минэкономразвития РФ во вторник сообщило, что на фоне снижения поголовья птицы в первом полугодии 2019 года - на 1,6% по отношению к соответствующему периоду прошлого года - второй месяц подряд снижается объем производства яиц. Комментируя эти данные, Бобылева отметила, что в такой статистике используется общая цифра поголовья птицы. "Поэтому если и есть снижение поголовья, то только помясной птицы", - уточнила она.
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