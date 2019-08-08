Росптицесоюз не видит предпосылок для роста цен на яйца

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Никаких предпосылок к повышению потребительских цен на куриные яйца нет, ценовые уровни этой продукции меняются в рамках обычной сезонной динамики, сказала РИА Новости гендиректор Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Вера Бобылева.

Согласно данным Росстата, в июле куриные яйца в России подорожали на 9,6% по сравнению с июлем 2018 года, однако подешевели на 0,9% к предыдущему месяцу. С начала текущего года цены на яйца снизились на 21,1%.

"Цену на яйцо - отпускную, розничную - надо смотреть в среднем за год. Посмотрите, как летом опускается цена. Это отчасти сезонный продукт: у нас производство стабильное по месяцам, но, учитывая условия хранения, оно летом снижается, а осенью немножко повышается", - сказала Бобылева.

"Никаких предпосылок к повышению цен нет. Поголовье пояичной птицы у нас не снижается. Объем производства яйца на 1 июля - на уровне прошлого года. Розничный рынок вообще стабилен: на любой продукт, если нет дефицита, повышения вообще не может быть, а яйцами разных производителей заполнены все полки в магазинах", - сказала гендиректор союза.