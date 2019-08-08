Появление сельдяного короля в Приморье удивило россиян

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Пользователей социальных сетей удивило появление сельдяного короля у российских берегов.

Ранее эту редкую рыбу нашли на побережье жители Приморья. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.

© Фото : предоставлено Антониной Тунык (Судоргиной) Сельдяной король в Приморье © Фото : предоставлено Антониной Тунык (Судоргиной) Сельдяной король в Приморье

Необычное название вида послужило поводом для многочисленных шуток.

"Поймать и делегировать в правительство, король, как-никак!" - написал Алексей Алексеев

"А с какими грибами их едят? А то "король", понимаешь...", - сыронизировал Алексей Козырев.

"Даже селедка знает, где жить хорошо", - присоединился @kadela11_11.

"Очень красивый!" - отметила Елена Веселова.

"Выглядит не совсем аппетитно", - не согласился antyxa1979.