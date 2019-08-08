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РИА Новости

Появление сельдяного короля в Приморье удивило россиян

18:52, 8 августа 2019
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© Фото : предоставлено Антониной Тунык (Судоргиной)Сельдяной король в Приморье
Сельдяной король в Приморье
© Фото : предоставлено Антониной Тунык (Судоргиной)
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Пользователей социальных сетей удивило появление сельдяного короля у российских берегов.
Ранее эту редкую рыбу нашли на побережье жители Приморья. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
© Фото : предоставлено Антониной Тунык (Судоргиной) Сельдяной король в Приморье
Сельдяной король в Приморье
© Фото : предоставлено Антониной Тунык (Судоргиной)
Сельдяной король в Приморье
Необычное название вида послужило поводом для многочисленных шуток.
"Поймать и делегировать в правительство, король, как-никак!" - написал Алексей Алексеев
"А с какими грибами их едят? А то "король", понимаешь...", - сыронизировал Алексей Козырев.
"Даже селедка знает, где жить хорошо", - присоединился @kadela11_11.
"Очень красивый!" - отметила Елена Веселова.
"Выглядит не совсем аппетитно", - не согласился antyxa1979.
Сельдяной король, он же ремень-рыба (ремнетел) — морская полуглубоководная рыба, которая встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Необычное название ей дали рыбаки, замечавшие ее в косяках сельди, из-за "короны" на голове из лучей спинного плавника.
Сельдяной король в Приморье
Вчера, 16:55Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Глаза как у зверя". У берегов России впервые появился сельдяной король К берегам России впервые приплыл сельдяной король. В эфире радио Sputnik профессор кафедры ихтиологии МГУ им. М.В. Ломоносова Кирилл Кузищин прокомментировал появление редкой рыбы в наших водах.
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