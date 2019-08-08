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РИА Новости

Американские военные заявили о "перехвате" двух российских Ту-95 у Аляски

18:47, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолеты Ту-95
Самолеты Ту-95
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Американские истребители засекли два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-95, сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
"Два F-22, два истребителя CF-18 при поддержке E-3 Sentry (самолет дальнего радиолокационного обнаружения. — Прим. ред.), KC-135 Stratotanker (военно-транспортный самолет. — Прим. ред.) и заправщика C-130 из состава сил NORAD 8 августа успешно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 "Медведь" в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски", — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве в море Бофорта и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады.
Это уже второй известный случай перехвата российских военных самолетов у североамериканского побережья в августе. В начале месяца американские истребители сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142. Воздушное пространство они не нарушали. В Минобороны России подтвердили факт полета.
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