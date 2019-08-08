Американские военные заявили о "перехвате" двух российских Ту-95 у Аляски

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Американские истребители засекли два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-95, сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Two F-22 and two CF-18 fighter aircraft supported by an E-3 Sentry, a KC-135 Stratotanker and a C-130 Tanker from the NORAD positively identified and intercepted two Tu-95 Bear bombers in the Alaskan and Canadian ADIZ on Aug. 8th. pic.twitter.com/SebmJtMiTu — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) 8 августа 2019 г.

"Два F-22, два истребителя CF-18 при поддержке E-3 Sentry (самолет дальнего радиолокационного обнаружения. — Прим. ред.), KC-135 Stratotanker (военно-транспортный самолет. — Прим. ред.) и заправщика C-130 из состава сил NORAD 8 августа успешно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 "Медведь" в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве в море Бофорта и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады.