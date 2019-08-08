Суд арестовал Яшина на десять суток за незаконную акцию у Мосгоризбиркома

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в четверг арестовал на десять суток несостоявшегося кандидата в Мосгордуму Илью Яшина, которойму отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, за организацию несанкционированной акции у Мосгоризбиркома 14 июля, сообщили РИА Новости в инстанции.

"Рассмотрен административный материал по части 2 статьи 20.2 КоАП в отношении Ильи Яшина по событиям 14 июля. Назначено наказание в виде административного ареста на десять суток", - сказали в пресс-службе.

За последние недели это уже третий административный арест, назначенный политику за несанкционированные акции. Он только сегодня освободился из изолятора.

Четырнадцатого июля Яшин и ряд других оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей, провели несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись, но собравшиеся оставались на своих местах.