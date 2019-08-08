Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T18:44Z
https://ria.ru/20190808/1557315025.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151161/25/1511612525_0:228:3076:1958_1036x0_80_0_0_c7a10b40b54df16b9a4b875ae2ad49d0.jpg
РИА Новости

Суд арестовал Яшина на десять суток за незаконную акцию у Мосгоризбиркома

18:44, 8 августа 2019
400
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИлья Яшин
Илья Яшин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Илья Яшин . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в четверг арестовал на десять суток несостоявшегося кандидата в Мосгордуму Илью Яшина, которойму отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, за организацию несанкционированной акции у Мосгоризбиркома 14 июля, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Рассмотрен административный материал по части 2 статьи 20.2 КоАП в отношении Ильи Яшина по событиям 14 июля. Назначено наказание в виде административного ареста на десять суток", - сказали в пресс-службе.
Элла Памфилова на заседании ЦИК по рассмотрению жалоб от незарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах
2 августа, 12:19РИА Новости
Что не так в подписях незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
За последние недели это уже третий административный арест, назначенный политику за несанкционированные акции. Он только сегодня освободился из изолятора.
Четырнадцатого июля Яшин и ряд других оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей, провели несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись, но собравшиеся оставались на своих местах.
Впоследствии несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы организовали еще два не согласованных с властями митинга 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
4 августа, 08:00РИА Новости
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
5001006
Обсудить 0
МосгоризбиркомМосковская городская думаИлья ЯшинПроисшествия
Рекомендуем
Фигурантка дела Нового величия Анна Павликова в суде
Фигурантку дела "Нового величия" Павликову увезли на скорой из здания суда
РИА
Новости
Строительство газопровода Северный поток — 2
Эксперт оценил статью Junge Welt о конкуренте "Северного потока — 2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Греческий эксперт назвал статью о "Северном потоке — 2" бредом
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Оператор "Северного потока — 2" предупредил Данию о возможных убытках
Лента
новостей
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуми
Госдеп призвал Россию отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Самолеты Ту-95
Американские военные заявили о "перехвате" двух российских Ту-95 у Аляски
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс. Архив
Экс-глава МИД Латвии предостерег Ригу от потери российского транзита
Эсминец ВМС США Портер
Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец "Портер"
Ситуация у села Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
В МВД Киргизии рассказали, кто руководил операцией по задержанию Атамбаева
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК предъявил обвинение фигуранту дела о беспорядках в Москве Фомину
Полиция и местные жители в селе Кой-Таш
Около тысячи сторонников Атамбаева выдвинулись в Бишкек
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов
В Совфеде подготовит законопроект, вводящий запрет на митинги в ряде мест
Иностранная туристка на Манежной площади
Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень опасности в Москве и области
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
Михаил Мясникович
В Белоруссии призвали ускорить сближение законодательств с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50Глава МИД Пакистана призвал ООН вернуть Индию в правовое русло
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
Лента новостейМолния