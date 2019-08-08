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РИА Новости

Премьер Индии обвинил Пакистан в подстрекательстве в Джамму и Кашмире

18:42, 8 августа 2019
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© AP Photo / Saurabh DasПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© AP Photo / Saurabh Das
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем обращении к нации обвинил Пакистан в использовании существовавших в индийской Конституции статей об особом статусе штата Джамму и Кашмир для разжигания насилия в регионе.
"Статьи 370 и 37А Конституции Индии использовалась Пакистаном как оружие, чтобы подстрекать людей. Они принесли жителям Джамму и Кашмира лишь сепаратизм, кумовство и коррупцию. За последние три десятилетия в этом регионе погибли почти 42 тысячи человек", - сказал Моди, выступление которого транслировали все основные индийские телеканалы.
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При этом Моди заверил, что Джамму и Кашмир "не будет оставаться союзной территорией навечно", пообещав, что уже в скором времени жители штата смогут вновь выбирать своих представителей на выборах. Это, по словам премьера, произойдет после нормализации обстановки в регионе.
В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Накануне Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
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Нарендра МодиПакистанИндияВ мире
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