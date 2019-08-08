Премьер Индии обвинил Пакистан в подстрекательстве в Джамму и Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем обращении к нации обвинил Пакистан в использовании существовавших в индийской Конституции статей об особом статусе штата Джамму и Кашмир для разжигания насилия в регионе.

"Статьи 370 и 37А Конституции Индии использовалась Пакистаном как оружие, чтобы подстрекать людей. Они принесли жителям Джамму и Кашмира лишь сепаратизм, кумовство и коррупцию. За последние три десятилетия в этом регионе погибли почти 42 тысячи человек", - сказал Моди, выступление которого транслировали все основные индийские телеканалы.

При этом Моди заверил, что Джамму и Кашмир "не будет оставаться союзной территорией навечно", пообещав, что уже в скором времени жители штата смогут вновь выбирать своих представителей на выборах. Это, по словам премьера, произойдет после нормализации обстановки в регионе.

В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.