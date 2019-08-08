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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской авиабазы в Сирии

18:34, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкАвиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Авиабаза "Хмеймим" в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Боевики в четверг днем выпустили четыре снаряда из РСЗО в направлении российской авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщает Минобороны РФ.
"Восьмого августа около 16.00 мск средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы "Хмеймим" с северо-западного направления из района населенного пункта Кбана, горная Латакия, был зафиксирован пуск четырех реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в 16.03 мск выпущенные реактивные снаряды разорвались в одном из поселений в двух километрах северо-восточнее аэродрома "Хмеймим".
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