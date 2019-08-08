Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской авиабазы в Сирии

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Боевики в четверг днем выпустили четыре снаряда из РСЗО в направлении российской авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

"Восьмого августа около 16.00 мск средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы "Хмеймим" с северо-западного направления из района населенного пункта Кбана, горная Латакия, был зафиксирован пуск четырех реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы", - говорится в сообщении.