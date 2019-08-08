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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Раввины призвали к любви накануне траура

18:31, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Антон СкрипуновВерующий иудей возле Стены плача в Иерусалиме
Верующий иудей возле Стены плача в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода призвали иудеев любить ближнего и помнить о причинах разрушения Иерусалимского Храма, о котором вспоминают в день траура 9 Ава, сообщает пресс-служба главного раввина России.
В этом году 9 Ава приходится на 10 августа по григорианскому календарю. День 9 Ава связан с трагедиями в еврейской истории. В 422 году до н. э. был разрушен Первый Храм, в 68 году н.э. - Второй Храм. Также на 9 Ава приходятся изгнание евреев из Англии, подписание указа об изгнании евреев из Испании, депортация евреев в римское гетто, начало I мировой войны, депортация в варшавское гетто в 1942 году.
"Почему Господь дважды попустил разрушение Храма? Наши мудрецы объясняют, что причиной была "синъат-хинам", "беспричинная ненависть", распространившаяся тогда в народе. То, что Создатель за этот грех лишил нас Храма, единственного места в мире, где Его присутствие было явленным и очевидным, уже достаточно, чтобы понять, насколько любая ненависть отвратительна в глазах Бога", - приводит пресс-служба Главного раввин России Берла Лазара его слова.
Чтобы исправить ошибки прошлого и вновь получить от Бога Храм и благословения, нужно нечто противоположное беспричинной ненависти, а именно беспричинная любовь, отметил он. "Тора учит нас иному: ее главная заповедь - любить ближнего "как самого себя", то есть без какой-либо причины и корысти", - сказал раввин.
В свою очередь, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода призвал верующих совершать добрые дела и "помнить, что мы созданы по образу Бога, что в нашей душе есть образ Храма".
"Все наши добрые порывы, воззвания к установлению мира и красивые рассуждения можно обличать в конкретные действия: помощь ближнему, добрососедство, неравнодушное отношение к беде и проблемам другого человека", - подытожил он.
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