Раввины призвали к любви накануне траура

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода призвали иудеев любить ближнего и помнить о причинах разрушения Иерусалимского Храма, о котором вспоминают в день траура 9 Ава, сообщает пресс-служба главного раввина России.

В этом году 9 Ава приходится на 10 августа по григорианскому календарю. День 9 Ава связан с трагедиями в еврейской истории. В 422 году до н. э. был разрушен Первый Храм, в 68 году н.э. - Второй Храм. Также на 9 Ава приходятся изгнание евреев из Англии, подписание указа об изгнании евреев из Испании, депортация евреев в римское гетто, начало I мировой войны, депортация в варшавское гетто в 1942 году.

"Почему Господь дважды попустил разрушение Храма? Наши мудрецы объясняют, что причиной была "синъат-хинам", "беспричинная ненависть", распространившаяся тогда в народе. То, что Создатель за этот грех лишил нас Храма, единственного места в мире, где Его присутствие было явленным и очевидным, уже достаточно, чтобы понять, насколько любая ненависть отвратительна в глазах Бога", - приводит пресс-служба Главного раввин России Берла Лазара его слова.

Чтобы исправить ошибки прошлого и вновь получить от Бога Храм и благословения, нужно нечто противоположное беспричинной ненависти, а именно беспричинная любовь, отметил он. "Тора учит нас иному: ее главная заповедь - любить ближнего "как самого себя", то есть без какой-либо причины и корысти", - сказал раввин.

В свою очередь, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода призвал верующих совершать добрые дела и "помнить, что мы созданы по образу Бога, что в нашей душе есть образ Храма".