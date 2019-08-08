Подписчики вступились за певицу Наргиз в социальных сетях

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В Инстаграме, на страницах Наргиз и Максима Фадеева, пользователи написали комментарии в поддержку певицы после информации о том, что продюсер расторг с ней контракт.

"Сегодня, за сутки до отъезда в тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать…Мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский - также находится под угрозой срыва. Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компании "MALFA", было проигнорировано", - написала Наргиз в Инстаграме.