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РИА Новости
Культура

Подписчики вступились за певицу Наргиз в социальных сетях

18:32, 8 августа 2019
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© Фото : официальный сайт певицыЗвезда второго сезона шоу "Голос" Наргиз Закирова
Звезда второго сезона шоу Голос Наргиз Закирова
© Фото : официальный сайт певицы
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В Инстаграме, на страницах Наргиз и Максима Фадеева, пользователи написали комментарии в поддержку певицы после информации о том, что продюсер расторг с ней контракт.
© Cтраница NARGIZ в InstagramКомментарии на странице Наргиз в Instagram
Комментарии на странице Наргиз в Instagram
© Cтраница NARGIZ в Instagram
Комментарии на странице Наргиз в Instagram
Пользователи атаковали страницу Фадеева в Сети, защищая Наргиз.
© Cтраница Максима Фадеева в InstagramКомментарии на странице Максима Фадеева в Instagram
Комментарии на странице Максима Фадеева в Instagram
© Cтраница Максима Фадеева в Instagram
Комментарии на странице Максима Фадеева в Instagram
"Сегодня, за сутки до отъезда в тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать…Мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский - также находится под угрозой срыва. Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компании "MALFA", было проигнорировано", - написала Наргиз в Инстаграме.
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
Вчера, 10:41Культура
Фадеев расторг контракт с Наргиз
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