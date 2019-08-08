Около тысячи сторонников Атамбаева выдвинулись в Бишкек

Полиция и местные жители в селе Кой-Таш

Полиция и местные жители в селе Кой-Таш

БИШКЕК, 8 авг — РИА Новости. Около тысячи сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева направились в Бишкек от его дома в пригородном селе Кой-Таш. Об этом сообщил в Около тысячи сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева направились в Бишкек от его дома в пригородном селе Кой-Таш. Об этом сообщил в фейсбуке член политсовета Социал-демократической партии Киргизии Адиль Турдукулов.

Эту информацию подтвердили РИА Новости и очевидцы. "Люди из Кой-Таша выдвигаются в Бишкек. Кто на машинах, кто на маршрутках. Кто вообще пешком собрался идти", — сказал собеседник агентства.

Штурм дома Атамбаева © Sputnik / Эркин Алымбеков В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. 1 из 10 В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков © AP Photo / AKIpress В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец. 2 из 10 В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец. © AP Photo / AKIpress © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям. 3 из 10 Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы. 4 из 10 В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы. © Sputnik / Эркин Алымбеков © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента. 5 из 10 После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями. 6 из 10 Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 7 из 10 Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк © Sputnik / Эркин Алымбеков Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. 8 из 10 Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. © Sputnik / Эркин Алымбеков © AP Photo / AKIpress Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову. 9 из 10 Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову. © AP Photo / AKIpress © Sputnik / Эркин Алымбеков Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. 10 из 10 Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. © Sputnik / Эркин Алымбеков 1 из 10 В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков 2 из 10 В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец. © AP Photo / AKIpress 3 из 10 Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 4 из 10 В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы. © Sputnik / Эркин Алымбеков 5 из 10 После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 6 из 10 Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 7 из 10 Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. © Sputnik / Эркин Алымбеков Перейти в фотобанк 8 из 10 Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. © Sputnik / Эркин Алымбеков 9 из 10 Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову. © AP Photo / AKIpress 10 из 10 Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. © Sputnik / Эркин Алымбеков

Как передает корреспондент РИА Новости, ситуация возле здания МВД, куда Атамбаева доставили на допрос, абсолютно спокойная. Сторонников экс-президента не видно. У ворот стоят только несколько десятков журналистов, которых не пропускают на территорию ведомства.

Задержание Атамбаева

Накануне вечером киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в Кой-Таше. У дома бывшего президента собрались сотни его сторонников, спецназ применил против них светошумовые гранаты и резиновые пули, а те открыли ответный огонь. Задержать Атамбаева не удалось.

С утра столкновения сторонников экс-президента и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 80 человек, один боец спецназа погиб.

После продолжительных переговоров Атамбаев сдался. В сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой его привезли в Бишкек.

Обвинения против экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он стал единственным всенародно избранным президентом, добровольно передавшим власть после выборов. На посту главы государства Атамбаева сменил его соратник Сооронбай Жээнбеков.

Однако вскоре после этого против членов команды экс-президента возбудили уголовные дела. В конце июня парламент передал в прокуратуру перечень обвинений и в адрес бывшего президента, а самого его лишил неприкосновенности.

Надзорный орган выдал заключение о том, что Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медицинским справкам, незаконной трансформации земель и другим преступлениям. Если суд признает его виновным, ему может грозить пожизненное заключение. Все обвинения экс-президент назвал "абсурдными" и заявил, что чист перед народом.