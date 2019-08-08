Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте. На дальнем плане - небоскребы делового центра "Москва-сити"

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Центре организации дорожного движения Москвы советуют автомобилистам пересесть на общественный транспорт из-за непогоды, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.

Ранее синоптики прогнозировали, что в Москве в четверг и пятницу ожидается погодный коллапс с грозами и ветром. Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова говорила РИА Новости, что за сутки может выпасть 50% месячной нормы осадков.