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РИА Новости

Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

18:13, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте. На дальнем плане - небоскребы делового центра "Москва-сити"
Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте. На дальнем плане - небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Центре организации дорожного движения Москвы советуют автомобилистам пересесть на общественный транспорт из-за непогоды, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.
Ранее синоптики прогнозировали, что в Москве в четверг и пятницу ожидается погодный коллапс с грозами и ветром. Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова говорила РИА Новости, что за сутки может выпасть 50% месячной нормы осадков.
"Советуем пересесть на общественный транспорт, ожидаем ухудшение ситуации, если начнется дождь, гроза и ветер. Позаботьтесь о себе и своей машине. Ближе к вечеру выбирайте метро", - сказали в ЦОДД.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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