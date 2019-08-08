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РИА Новости

Палеонтологи нашли в Китае самый крупный и древний окаменевший лес Земли

18:18, 8 августа 2019
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© Zhenzhen DengТак художник представил себе лес Девонской эпохи
Так художник представил себе лес Девонской эпохи
© Zhenzhen Deng
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Ученые совершили потрясающее открытие на востоке Китая – им удалось открыть огромный окаменевший лес Девонского периода, в котором росли одни из первых деревьев Земли. Фотографии и описание этой находки были опубликованы в журнале Current Biology.

"Большая плотность и небольшой рост этих деревьев делает лес из Синьхана в чем-то похожим на современные поля сахарного тростника, за исключением того, что растения там были сосредоточены в небольших рощах. При этом они были похожи и на мангровые леса, которые растут в схожей среде и играли такую же экологическую роль", — рассказывает Демин Ван (Deming Wang) из университета Пекина (Китай).

Как сегодня считают ученые, первые деревья появились в середине девонского периода, примерно 400 миллионов лет назад. Их появление резко изменило облик всей планеты – первые сухопутные растения сделали ее "зеленой", а также породили множество новых видов живых существ, в том числе сухопутных насекомых и грибков, питающихся исключительно растительной биомассой.
То, как выглядели эти первые деревья, пока остается загадкой для ученых. Палеонтологи часто находят окаменелые фрагменты стволов и корней деревьев, отпечатки их листьев, пыльцу внутри капель янтаря и другие растительные останки. Полноценные экосистемы - так называемые окаменелые леса - встречаются крайне редко, и каждая такая находка становится огромной ценностью для палеоэкологов.
Раскопки в ископаемом лесу в окрестностях города Гильбоа
29 февраля 2012, 22:11РИА Новости
Палеонтологи восстановили облик девонского лесаАмериканские и британские палеонтологи смогли восстановить облик "самого древнего окаменелого леса", который был "заморожен" во времени примерно 390 миллионов лет назад на месте современного североамериканского штата Нью-Йорк, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.
Одно из последних открытий такого рода случилось в феврале 2012 года, когда китайские и американские исследователи восстановили облик девонского леса, открытого в местечке Гильбоа на востоке США еще в начале прошлого века. Он был "законсервирован" в толще пепла от извержения доисторического вулкана, которое произошло примерно 380 миллионов лет назад на территории современного штата Нью-Йорк.
Ван и его команда совершили еще одно подобное потрясающее открытие, обнаружив великолепно сохранившийся первозданный древний лес, чья площадь составляет примерно три десятка футбольных полей. Они нашли следы его существования, проводя раскопки в окрестностях города Синьхан, расположенного в двух сотнях километрах к западу от Шанхая.
Здесь, как отмечает палеонтолог, в прошлом находился карьер, где добывалась высококачественная глина для производства керамики. После того, как ее запасы были исчерпаны, раскоп начали изучать геологи и палеонтологи, обнаружившие, что промышленные работы обнажили отложения времен первой половины Девонского периода.
© Deming Wang, Le LiuОкаменевший ствол древнего дерева, найденный в глиняном карьере на востоке Китая
Окаменевший ствол древнего дерева, найденный в глиняном карьере на востоке Китая
© Deming Wang, Le Liu
Окаменевший ствол древнего дерева, найденный в глиняном карьере на востоке Китая
Изучая каменные блоки, упавшие со стен карьера, Ван и его коллеги натолкнулись на крайне необычные окаменелости – целые стволы древних деревьев, похожих по облику на современные плауны, полушники и древние растения из рода Stigmaria, претендующие на звание древнейших представителей сухопутной флоры Земли.
Ученые продолжили раскопки, и практически сразу нашли десятки других стволов деревьев, часть из которых была поваленной, а другие окаменели в том виде, в котором они росли. По всей видимости, их постигла та же судьба, что и чуть более поздний лес из Нью-Йорка.
Что интересно, облик этих древних чащ заметно отличался от того, как выглядели их американские "потомки". Деревья в лесу Синьхана были больше похожи на пальмы, чем на другие растения. У них не было веток, а их верхушки были покрыты копной из "листьев", фотосинтезирующих чешуек коры, а также спороносными "початками", похожими на камыш или кукурузу.
Рост этих деревьев, получивших имя Guangdedendron micrum, был относительно небольшим – в среднем, он не превышал три метра. Сам лес, как предполагают ученые, опираясь на структуру корней древних плаунов, рос неподалеку от берега моря или озера и периодически затапливался их водами.
© Zhenzhen DengПлауновые деревья, которые росли на территории Китая около 390 миллионов лет назад
Плауновые деревья, которые росли на территории Китая около 390 миллионов лет назад
© Zhenzhen Deng
Плауновые деревья, которые росли на территории Китая около 390 миллионов лет назад
Небольшие размеры девонской флоры компенсировались ее многочисленностью. По текущим оценкам Вана, на каждом квадратном метре росло по 38 подобных "пальм", что в десятки раз выше, чем плотность "населения" в лесах каменноугольного периода.
Это может быть связано с тем, что их споры не разносились ветром, а просто падали вниз, под корни материнского растения, вместе с гигантским "початком".
Относительно развитые корни этих растений, а также высокая плотность этих лесов, как считают палеонтологи, говорит о том, что ученые сегодня недооценивают ту роль, которую флора Девонского периода могла сыграть в похолодании климата в конце палеозойской эры, когда доля углекислоты в атмосфере резко упала, а ледники доходили до современных тропических широт.
Лес Девонского периода глазами художника
24 октября 2017, 11:08РИА Новости
Палеонтологи нашли останки потенциально древнейшего дерева на Земле
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