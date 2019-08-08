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РИА Новости

Американский эсминец направился в Черное море

18:05, 8 августа 2019
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© Flickr / Official U.S. Navy PageЭсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США Портер
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Эсминец ВМС США "Портер". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
"Военно-морские операции, которые мы проводим в Черном море с нашими союзниками и партнерами, поддерживают прочные отношения, необходимые для региональной стабильности", — отметила командующая флотом Лиза Франкетти.
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Это будет уже шестой заход американских кораблей в черноморскую акваторию в 2019 году.
В июле там побывал эсминец Carney, который принял участие в американо-украинских учениях Sea Breeze.
В сообщении подчеркивается, что корабли США заходят в Черное море в строгом соответствии с международными нормами, в том числе конвенцией Монтрё.
Конвенция Монтрё

Документ приняли в 1936 году. Он устанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Торговым судам разрешается проходить через проливы в мирное и военное время. В то же время конвенция регламентирует режим проливов для черноморских и нечерноморских государств. Так, в мирное время государства Черноморского бассейна имеют право проводить любые военные корабли при предварительном уведомлении турецких властей. Для нечерноморских государств общий тоннаж военных кораблей не должен превышать 30 тысяч тонн, а максимальный срок пребывания для них в Черном море — не больше 21 суток.

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Военно-морские силы СШАЧерное мореСШАВ мире
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