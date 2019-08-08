Американский эсминец направился в Черное море

Документ приняли в 1936 году. Он устанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Торговым судам разрешается проходить через проливы в мирное и военное время. В то же время конвенция регламентирует режим проливов для черноморских и нечерноморских государств. Так, в мирное время государства Черноморского бассейна имеют право проводить любые военные корабли при предварительном уведомлении турецких властей. Для нечерноморских государств общий тоннаж военных кораблей не должен превышать 30 тысяч тонн, а максимальный срок пребывания для них в Черном море — не больше 21 суток.