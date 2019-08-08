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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о надбавках к пенсиям работников на селе

18:02, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкУборка сена в селе Кидыш Челябинской области
Уборка сена в селе Кидыш Челябинской области
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея внес в Госдуму законопроект о надбавке в 25% к пенсиям граждан, проработавших не менее 30 лет в сельском хозяйстве, вне зависимости от места их жительства, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Согласно действующему законодательству, такая надбавка положена людям, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, "на весь период их проживания в сельской местности". Как отмечают авторы законопроекта, такая норма нарушает социальные права граждан РФ.
В связи с этим предлагается установить, что повышение фиксированной выплаты должно распространяться на эту категорию граждан независимо от места их проживания.
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