В Госдуму внесли проект о надбавках к пенсиям работников на селе

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея внес в Госдуму законопроект о надбавке в 25% к пенсиям граждан, проработавших не менее 30 лет в сельском хозяйстве, вне зависимости от места их жительства, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, такая надбавка положена людям, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, "на весь период их проживания в сельской местности". Как отмечают авторы законопроекта, такая норма нарушает социальные права граждан РФ.