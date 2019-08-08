МИД осудил призывы Deutsche Welle к участию в незаконных акциях в Москве

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Призывы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве представляют попытку вмешательства медиакорпорации во внутренние дела России, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Как следует из комментария, в ходе беседы в МИД РФ с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески внимание германской стороны обратили "на недопустимость действий" Deutsche Welle, "выразившихся в прямом призыве в соцсетях в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях".

"Акцентировали, что такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России", - говорится в комментарии.

Отмечается, что "в случае повторения подобного российская сторона оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего национального законодательства".

Как сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Москве, в субботу, 3 августа, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированной акции протеста в центре российской столицы, посвященной выборам в Мосгордуму, за различные нарушения задержаны около 600 человек. Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций.

В МИД ФРГ ранее заявили, что задержания участников несанкционированной акции в Москве 3 августа "не соответствовали мирному характеру протестов", и призвали освободить задержанных. Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.