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РИА Новости
Медиавойны

МИД осудил призывы Deutsche Welle к участию в незаконных акциях в Москве

17:59, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Здание МИД РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Призывы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве представляют попытку вмешательства медиакорпорации во внутренние дела России, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
Как следует из комментария, в ходе беседы в МИД РФ с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески внимание германской стороны обратили "на недопустимость действий" Deutsche Welle, "выразившихся в прямом призыве в соцсетях в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях".
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"Акцентировали, что такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России", - говорится в комментарии.
Отмечается, что "в случае повторения подобного российская сторона оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего национального законодательства".
Как сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Москве, в субботу, 3 августа, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированной акции протеста в центре российской столицы, посвященной выборам в Мосгордуму, за различные нарушения задержаны около 600 человек. Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций.
В МИД ФРГ ранее заявили, что задержания участников несанкционированной акции в Москве 3 августа "не соответствовали мирному характеру протестов", и призвали освободить задержанных. Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
По ее словам, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, которая "имеет государственное финансирование", освещала протесты "антижурналистски", публикуя на своем русскоязычном сайте призывы к москвичам выходить на улицу. Захарова пообещала довести до германской стороны "наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены будем предпринять" в связи с данными действиями Deutsche Welle.
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Популярные комментарии
меня всё детство и юность убеждали, что незаконные акции это хорошо. в пионеры принимали и на демонстрации ходили. что изменилось за это время?
8 августа, 18:42
ААлексей
5010134
а что мешает миду или сми Российским попробовать когда в европейских странах митинги написать что подерживаем митингующих и советы давать куда и как лучше митинговать думаю переворот обеспечен будет а после пусть пооурут посмотрим как нравится или нет им
8 августа, 18:25
Армен Манукян
2410117
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