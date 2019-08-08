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РИА Новости

Экс-премьер Таиланда получила гражданство Сербии

17:57, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭкс-премьер Таиланда Йинглак Чиннават
Экс-премьер Таиланда Йинглак Чиннават
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Экс-премьер Таиланда Йинглак Чиннават. Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 авг – РИА Новости. Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, приговоренная на родине к 5 годам тюрьмы за коррупцию, получила гражданство Сербии, передает агентство Танюг.
Решение правительством Сербии было принято на заседании 27 июня, затем оно было опубликовано в "Службеном гласнике" (официальном бюллетене - Прим. ред.) и вступило в силу.
"В решении правительства указано что, согласно … статьи закона о гражданстве, гражданство Республики Сербии может получить иностранец, чей прием представляет интерес для Республики Сербии. Решение подписала премьер-министр Ана Брнабич", - сообщило агентство.
Брат экс-премьера Таиланда, также возглавлявший кабинет министров страны, Таксин Чинават был свергнут в хода военного переворота в 2006 году и заочно приговорен к 2 годам тюрьмы. В 2009 году он получил гражданство Черногории и стал самым богатым гражданином республики, чей капитал оценивается финансовыми аналитиками в 1,6 миллиарда евро. Экс-премьеру принадлежит компания Global TS Montenegro, которая управляет половиной острова Святого Николая в Адриатическом море напротив города Будва.
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Ана БрнабичЙинглак ЧинаватСербияВ мире
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