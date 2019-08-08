Экс-премьер Таиланда получила гражданство Сербии

"В решении правительства указано что, согласно … статьи закона о гражданстве, гражданство Республики Сербии может получить иностранец, чей прием представляет интерес для Республики Сербии. Решение подписала премьер-министр Ана Брнабич", - сообщило агентство.

Брат экс-премьера Таиланда, также возглавлявший кабинет министров страны, Таксин Чинават был свергнут в хода военного переворота в 2006 году и заочно приговорен к 2 годам тюрьмы. В 2009 году он получил гражданство Черногории и стал самым богатым гражданином республики, чей капитал оценивается финансовыми аналитиками в 1,6 миллиарда евро. Экс-премьеру принадлежит компания Global TS Montenegro, которая управляет половиной острова Святого Николая в Адриатическом море напротив города Будва.