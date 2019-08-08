В Ульяновской области при пожаре погиб младенец

САМАРА, 8 авг - РИА Новости. Младенец погиб в четверг во время пожара в жилом доме в Ульяновской области, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГУМЧС по региону, возгорание произошло в 11.12 (10.12 мск) в квартире кирпичного одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Крупозавод Новоспасского района Ульяновской области. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание во включенном электроприборе.

"Прокуратура Новоспасского района Ульяновской области проводит проверку в связи с гибелью младенца во время пожара", - говорится в сообщении.