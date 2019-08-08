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РИА Новости

В Ульяновской области при пожаре погиб младенец

17:55, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудники МЧС. Архивное фото
САМАРА, 8 авг - РИА Новости. Младенец погиб в четверг во время пожара в жилом доме в Ульяновской области, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ГУМЧС по региону, возгорание произошло в 11.12 (10.12 мск) в квартире кирпичного одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Крупозавод Новоспасского района Ульяновской области. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание во включенном электроприборе.
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"Прокуратура Новоспасского района Ульяновской области проводит проверку в связи с гибелью младенца во время пожара", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, ребенок в момент пожара находился в квартире один, причиной его смерти стало отравление продуктами горения. Отмечается, что ребенок воспитывался в неполной семье, в которой есть еще двое несовершеннолетних детей, на учете семья не состояла.
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