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РИА Новости

Трамп недоволен крепким курсом доллара

17:55, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен крепким курсом доллара, поскольку это затрудняет конкуренцию американских компаний на мировом рынке.
“Будучи вашим президентом, можно подумать, что я буду в восторге от нашего очень сильного доллара. Я не в восторге! Высокий уровень процентных ставок ФРС, по сравнению с другими странами, поддерживает доллар на высоком уровне, что затрудняет конкуренцию наших чудесных компаний, таких как Caterpillar, Boeing, John Deere, автомобильных компаний и других”, - написал Трамп у себя в Twitter.
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