Ветеран "Альфы" назвал операцию спецназа по задержанию Атамбаева позором

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Операция спецназа Киргизии по задержанию экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева была подготовлена и проведена непрофессионально, и стала позором для местных силовиков, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Сергей Гончаров.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб.

В четверг начался повторный штурм резиденции Атамбаева. После продолжительных переговоров в четверг экс-президент Киргизии сдался силовикам.

"Эта операция вызывает большие вопросы о подготовке спецназа Киргизии. Если, как уверяют сторонники экс-президента, они, вооруженные палками, камнями, пленили шестерых человек (из числа спецназовцев), то комментарии излишни. Если бы это была серьезная продуманная операция, то, думаю, такого бы позора не произошло", - сказал Гончаров.

"Или спецназовцы действовали нерешительно и не знали, зачем их туда направляли и какую сторону им занять", - добавил эксперт.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.