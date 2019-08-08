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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Ветеран "Альфы" назвал операцию спецназа по задержанию Атамбаева позором

17:53, 8 августа 2019
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© Sputnik / Мирбек СакеновСитуация у села Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Ситуация у села Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
© Sputnik / Мирбек Сакенов
Ситуация у села Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Операция спецназа Киргизии по задержанию экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева была подготовлена и проведена непрофессионально, и стала позором для местных силовиков, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Сергей Гончаров.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб.
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В четверг начался повторный штурм резиденции Атамбаева. После продолжительных переговоров в четверг экс-президент Киргизии сдался силовикам.
"Эта операция вызывает большие вопросы о подготовке спецназа Киргизии. Если, как уверяют сторонники экс-президента, они, вооруженные палками, камнями, пленили шестерых человек (из числа спецназовцев), то комментарии излишни. Если бы это была серьезная продуманная операция, то, думаю, такого бы позора не произошло", - сказал Гончаров.
"Или спецназовцы действовали нерешительно и не знали, зачем их туда направляли и какую сторону им занять", - добавил эксперт.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
Подробности читайте в онлайн-репортаже >>
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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