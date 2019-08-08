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РИА Новости

Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд

17:51, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Кирилл БрагаМать с новорожденным ребенком
Мать с новорожденным ребенком
© РИА Новости / Кирилл Брага
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Третью двойню подряд родила жительница подмосковных Химок, всего семья воспитывает семь детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"В подмосковных Химках на свет появились двойняшки - мальчик и девочка. Скажете, что тут такого? И были бы правы, если б это не была уже третья двойня подряд в одной семье", - написала омбудсмен в своем Instagram.
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Ура‼️Хорошая новость‼️ В подмосковных Химках на свет появились двойняшки - мальчик и девочка👶👶. Скажете, что тут такого? И были бы правы, если б это ни была уже третья двойня подряд в одной семье! Маме, к стати, всего 31 год‼️ И рожает она в химкинском роддоме уже в четвертый раз! Сначала на свет родилась девочка, а затем с интервалом в пару-тройку лет три пары двойняшек! Причём семья проживает в другой стране, но неизменно приезжает рожать, к нам, в Подмосковье, к одному и тому же врачу - к заведующему химкинским родильным домом Семёну Казарьяну. Поздравляю родителей! Приезжайте к нам ещё! Спасибо доктору за детишек! Здоровья и счастья малышам! #двойняшки #Мишонова #роддомхимки #ДетиМО #ПраваРебенкаМО #Демография

Публикация от Детский омбудсмен в МО (@kseniya_mishonova)

Мишонова рассказала, что все роды этой женщины проходили в химкинском роддоме: сначала у нее родилась одна девочка, а затем с интервалом в несколько лет - три пары двойняшек. Омбудсмен добавила, что маме 31 год.
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Ксения МишоноваМосковская областьОбщество
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