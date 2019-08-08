Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд

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Ура‼️Хорошая новость‼️ В подмосковных Химках на свет появились двойняшки - мальчик и девочка👶👶. Скажете, что тут такого? И были бы правы, если б это ни была уже третья двойня подряд в одной семье! Маме, к стати, всего 31 год‼️ И рожает она в химкинском роддоме уже в четвертый раз! Сначала на свет родилась девочка, а затем с интервалом в пару-тройку лет три пары двойняшек! Причём семья проживает в другой стране, но неизменно приезжает рожать, к нам, в Подмосковье, к одному и тому же врачу - к заведующему химкинским родильным домом Семёну Казарьяну. Поздравляю родителей! Приезжайте к нам ещё! Спасибо доктору за детишек! Здоровья и счастья малышам! #двойняшки #Мишонова #роддомхимки #ДетиМО #ПраваРебенкаМО #Демография