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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии загорелся частный дом

17:50, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Пожар площадью 600 квадратных метров произошел в четверг в частном доме в селе в Урванском районе Кабардино-Балкарии, в результате, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает региональное ГУМЧС.
"В 16.19 мск в четверг поступило сообщение, что по улице Подгорная в селении Урвань произошел пожар в частном доме. По предварительным данным, площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для тушения пожара привлечены 18 пожарных и четыре единицы техники.
"В 17.00 мск пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет", - отмечает МЧС.
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