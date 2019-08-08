В Кабардино-Балкарии загорелся частный дом

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Пожар площадью 600 квадратных метров произошел в четверг в частном доме в селе в Урванском районе Кабардино-Балкарии, в результате, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает региональное ГУМЧС.

"В 16.19 мск в четверг поступило сообщение, что по улице Подгорная в селении Урвань произошел пожар в частном доме. По предварительным данным, площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для тушения пожара привлечены 18 пожарных и четыре единицы техники.