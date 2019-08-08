У резиденции Атамбаева начали разгон сторонников экс-президента

Полиция и местные жители в селе Кой-Таш. 8 августа 2019

Полиция и местные жители в селе Кой-Таш. 8 августа 2019

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. В селе Кой-Таш, где находится резиденция задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, начался разгон его сторонников, сообщил очевидец корреспонденту В селе Кой-Таш, где находится резиденция задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, начался разгон его сторонников, сообщил очевидец корреспонденту Sputnik Киргизия

"В центре Кой-Таша происходит движение автобусов и техники. Идет силовой разгон. Взрываются светошумовые гранаты. Милиция движется вниз по Кой-Ташу от поворота на село Нооруз, гонит гражданских. Все село Таш-Мойнок (находится ниже Кой-Таша. - ред.) заполнено автомобилями, немного людей на полях. Милиция пока в нижней части Кой-Таша, но гонит толпу в сторону Таш-Мойнока. Скоро правоохранители и люди в Таш-Мойноке схлестнутся", - сообщил очевидец.

Ранее в штабе бывшего главы государства заявили, что Атамбаев после долгих переговоров сдался правоохранительным органам.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Число пострадавших возросло до 85 человек. Один боец спецназа погиб.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.

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