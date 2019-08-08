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РИА Новости

Генпрокуратура обвинила западные НКО в попытках эскалации протеста в России

17:47, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Генпрокуратуре рассказали, почему ведомство признало нежелательными три западные общественные организации: "Атлантический совет", "Свободную Россию" (оба из США) и "Всемирный конгресс украинцев" (Канада).
"Эти структуры проводят антироссийские информационные пропагандистские кампании, занимаются дискредитацией руководства страны, формированием общественного мнения о смене власти, созданием условий для дестабилизации социально-политической обстановки, эскалации протестных настроений", — заявил начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов в Совете Федерации.
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Он подчеркнул, что указанные НКО ведут проекты "по подрыву экономических основ государства", а также созданию имиджа России как государства-агрессора, призывают усилить санкции, "создавая поводы для проведения враждебной политики в отношении нашей страны".
"Деятельность таких структур направлена на вмешательство во внутренние дела России, в том числе на избирательные кампании и оказания влияния на результаты выборов в нашей стране", - добавил прокурор.

Что такое нежелательная организация

Иностранные или международные организации, деятельность которых может представлять угрозу России, признаются нежелательными и более не могут создавать свои подразделения на территории страны, а также должны закрыть существующие.
Им запрещено распространять информационные материалы в СМИ или интернете, вести программы и проекты на территории России.
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Если нежелательная организация принимает участие в денежных операциях, финансовые структуры должны отказывать в их проведении.
По закону за руководство или участие в деятельности нежелательной организации может грозить до шести лет лишения свободы при условии, что лицо ранее уже привлекалось за это к административной ответственности два раза в течение года.
Добровольный отказ от участия в деятельности нежелательной организации освобождает от уголовной ответственности, при условии, что человек не совершал других преступлений.
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