На Кубани новый урожай на 90% состоит из высококачественной пшеницы

КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Качество урожая пшеницы этого года в Краснодарском крае стало гораздо выше предыдущего, новый сбор на 90% состоит из высококачественной продовольственной пшеницы, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на замгубернатора Андрея Коробку.

Аграрии Кубани в июле первыми в стране завершили уборочную кампанию зерновых, собрав рекордные более 11,12 миллиона тонн. Это на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. В том числе пшеницы собрано 9,743 миллиона тонн, что больше 2018 года на 475 тысяч тонн.

"На сегодняшний день обследовано около 7,5 миллиона тонн озимой пшеницы нового урожая. Из них более 90% – это продовольственная, преимущественно 3-го и 4-го класса. Фуражное зерно составляет всего 9%", – приводятся в сообщении слова Коробки. Замглавы региона добавил, что есть пшеница и 2-го класса – это порядка 21,7 тысячи тонн. Вице-губернатор также отметил, что качество продовольственной пшеницы нового урожая выше, чем в прошлом году.

В целом по России качество пшеницы нового урожая также выше, чем в прошлом году, отмечают краевые власти. Согласно данным Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки, из обследованных 12,1 миллиона тонн российской пшеницы на долю 2-го класса приходится 0,1%, 3-го класса – 31,6%, 4-го класса – 47,1%. Доля пшеницы 5-го класса или фуражная составляет 21,1%.

"Тесная работа с наукой и внедрение современных технологий в производство помогают повышать урожайность, при этом не теряя качество. В этом году средняя урожайность в половине муниципалитетов превышает 65 центнеров с гектара, в шести районах – более 70 центнеров с гектара. Отдельные хозяйства, как, например, в Новокубанском районе, получают и свыше 80 центнеров с гектара", – отметил Коробка.