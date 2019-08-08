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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани новый урожай на 90% состоит из высококачественной пшеницы

17:44, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Качество урожая пшеницы этого года в Краснодарском крае стало гораздо выше предыдущего, новый сбор на 90% состоит из высококачественной продовольственной пшеницы, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на замгубернатора Андрея Коробку.
Аграрии Кубани в июле первыми в стране завершили уборочную кампанию зерновых, собрав рекордные более 11,12 миллиона тонн. Это на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. В том числе пшеницы собрано 9,743 миллиона тонн, что больше 2018 года на 475 тысяч тонн.
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"На сегодняшний день обследовано около 7,5 миллиона тонн озимой пшеницы нового урожая. Из них более 90% – это продовольственная, преимущественно 3-го и 4-го класса. Фуражное зерно составляет всего 9%", – приводятся в сообщении слова Коробки. Замглавы региона добавил, что есть пшеница и 2-го класса – это порядка 21,7 тысячи тонн. Вице-губернатор также отметил, что качество продовольственной пшеницы нового урожая выше, чем в прошлом году.
В целом по России качество пшеницы нового урожая также выше, чем в прошлом году, отмечают краевые власти. Согласно данным Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки, из обследованных 12,1 миллиона тонн российской пшеницы на долю 2-го класса приходится 0,1%, 3-го класса – 31,6%, 4-го класса – 47,1%. Доля пшеницы 5-го класса или фуражная составляет 21,1%.
"Тесная работа с наукой и внедрение современных технологий в производство помогают повышать урожайность, при этом не теряя качество. В этом году средняя урожайность в половине муниципалитетов превышает 65 центнеров с гектара, в шести районах – более 70 центнеров с гектара. Отдельные хозяйства, как, например, в Новокубанском районе, получают и свыше 80 центнеров с гектара", – отметил Коробка.
Президент РФ Владимир Путин поручил аграриям к 2024 году довести производство пшеницы сильных и ценных сортов до 32 миллионов тонн для повышения качества хлеба.
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