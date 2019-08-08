Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T17:43Z
https://ria.ru/20190808/1557312451.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152806/04/1528060407_0:476:7361:4616_1036x0_80_0_0_499760f2e7a548cfd2ea8b6472fff646.jpg
РИА Новости

Ученые назвали ночные походы в туалет признаком опасной болезни

17:43, 8 августа 2019
29795
© Depositphotos / AllaSerebrinaСпящий мужчина
Спящий мужчина
© Depositphotos / AllaSerebrina
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Британские ученые выяснили, что ноктурия может свидетельствовать о повышенной вероятности возникновения у человека диабета, ослабленном иммунитете, болезнях сердца и онкологических заболеваниях. Об этом сообщил The Sun.
Помимо этого, отмечает издание, частые ночные походы в туалет могут провоцировать психические проблемы, такие как повышенная тревожность, депрессия, психоз.
Бабушка готовит на кухне
5 августа, 11:12РИА Новости
Старость не обязательно ведет к дряхлости, заявляют ученые
"Люди думают, что просыпаться по ночам, чтобы пойти в туалет, всего лишь часть старения, но это совершенно необязательно", — цитирует таблоид голландского уролога Филиппа Ван Керребрека.
При этом основная причина опасности ноктурии заключается в нарушениях сна.
Одной из причин ноктурии, в свою очередь, может являться избыточная выработка мочи организмом. Это также считается признаком диабета.
26303840894
Обсудить 3
ВеликобританияНидерландыРИА Наука
Рекомендуем
Магнитные полюса Земли
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
РИА
Новости
Ливадийский дворец
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
Сельдяной король в Приморье
В России впервые заметили сельдяного короля
Лента
новостей
Вывоз РН Союз-ФГ с ТПК Сoюз МС -13 на космодроме Байконур. 18 июля 2019
Стала известна зарплата космонавтов в России
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Оператор "Северного потока — 2" предупредил Данию о возможных убытках
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Комар
Ученые выяснили, кого чаще всех кусают комары
Смерч летающих муравьев на Украине сняли на видео
"Ужас!" Смерч летающих муравьев на Украине сняли на видео
Сотрудники полиции
Москвич подарил матери билеты на "Царя Эдипа" и убил ее
Девушка в самолете
Ученые рассказали, кому нельзя много пить кофе
Разрушенный грузовой автомобиль, перевозивший двуокись углерода, в Назаровском районе Красноярского края
Под Красноярском водитель фуры погиб при ее разрушении во время движения
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
В Минобороны ответили на заявление США о "перехвате" Ту-95
Чашка кофе
Ученые развенчали один из самых популярных мифов о кофе
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
00:12Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС
Лента новостейМолния