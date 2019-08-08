Ученые назвали ночные походы в туалет признаком опасной болезни

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Британские ученые выяснили, что ноктурия может свидетельствовать о повышенной вероятности возникновения у человека диабета, ослабленном иммунитете, болезнях сердца и онкологических заболеваниях. Об этом сообщил Британские ученые выяснили, что ноктурия может свидетельствовать о повышенной вероятности возникновения у человека диабета, ослабленном иммунитете, болезнях сердца и онкологических заболеваниях. Об этом сообщил The Sun.

Помимо этого, отмечает издание, частые ночные походы в туалет могут провоцировать психические проблемы, такие как повышенная тревожность, депрессия, психоз.

"Люди думают, что просыпаться по ночам, чтобы пойти в туалет, всего лишь часть старения, но это совершенно необязательно", — цитирует таблоид голландского уролога Филиппа Ван Керребрека.

При этом основная причина опасности ноктурии заключается в нарушениях сна.