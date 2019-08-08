Российскую журналистку не пустили к Зеленскому

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Охрана не пустила журналистку телеканала "Россия" к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который встречался с Константинопольским патриархом Варфоломеем в Турции, сообщил "Укринформ".
По данным портала, инцидент произошел после того, как Зеленский попрощался с патриархом, дал короткий комментарий одному из украинских телеканалов, а затем сел в автомобиль. В это время его охранник преградил путь российской журналистке.
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На опубликованных "Укринформом" кадрах видно, как мужчина держит россиянку за руку.
"Вы зачем меня трогаете? Я могу идти?" — обращается к нему журналистка. Приблизиться к украинскому лидеру ей не дали.
В пресс-службе Константинопольской патриархии заявили, что причиной этого могли послужить любые действия журналистки, которые охрана сочла некорректными.
Президент Украины находится в Турции с официальным визитом.