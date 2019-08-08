В ОП призвали уточнить меры наказания за участие в несогласованных акциях

"Предстоит выработать законодательные меры, где четко прописать ответственность лиц за выступления в таких несанкционированных митингах", - сказал Аничкин в четверг на заседании рабочей группы временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

Он добавил, что необходимо детализировать законодательство, связанное с "проведением границ на таких несанкционированных митингах".

По его словам, стоит изучить законодательство других стран, в том числе США, где за нападения на сотрудников полиции во время митинга протестующий получает "конкретный срок". В России же, отметил Аничкин, наказание в таких случаях мягче.