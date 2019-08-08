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РИА Новости

В ОП призвали уточнить меры наказания за участие в несогласованных акциях

17:35, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Необходимо на законодательном уровне уточнить меры наказания за участие в несанкционированных митингах, заявил член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.
"Предстоит выработать законодательные меры, где четко прописать ответственность лиц за выступления в таких несанкционированных митингах", - сказал Аничкин в четверг на заседании рабочей группы временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.
Он добавил, что необходимо детализировать законодательство, связанное с "проведением границ на таких несанкционированных митингах".
По его словам, стоит изучить законодательство других стран, в том числе США, где за нападения на сотрудников полиции во время митинга протестующий получает "конкретный срок". В России же, отметил Аничкин, наказание в таких случаях мягче.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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