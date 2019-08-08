Более 50% DDoS-атак на российские органы власти идут из США, заявили в СФ

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более половины DDoS-атак на органы госвласти РФ ведется с территории США, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"DDoS-атаки, которые исчисляются миллиардами по отношению к нашей чувствительной системе, связанной с безопасностью государства... Более половины этих атак ведется с территории США, эти данные подтверждаются и экспертами ООН", - сказал Климов на заседании рабочей группы комиссии, перечисляя методы воздействия ряда западных стран на политическую ситуацию в России.