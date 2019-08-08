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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Более 50% DDoS-атак на российские органы власти идут из США, заявили в СФ

17:34, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более половины DDoS-атак на органы госвласти РФ ведется с территории США, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"DDoS-атаки, которые исчисляются миллиардами по отношению к нашей чувствительной системе, связанной с безопасностью государства... Более половины этих атак ведется с территории США, эти данные подтверждаются и экспертами ООН", - сказал Климов на заседании рабочей группы комиссии, перечисляя методы воздействия ряда западных стран на политическую ситуацию в России.
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