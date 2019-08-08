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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Атамбаева доставили в главное следственное управление МВД Киргизии

17:33, 8 августа 2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева доставили в главное следственное управление министерства внутренних дел республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Его доставили в наше следственное управление. Здесь он будет допрошен", - сообщил собеседник агентства.
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Ранее экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой повезли в Бишкек.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.
В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Число пострадавших возросло до 85. Один боец спецназа погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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