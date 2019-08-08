Адвокат Атамбаева не исключил новых дел против экс-президента Киргизии

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Адвокат экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев заявил в четверг РИА Новости, что не исключает вероятности возбуждения ряда новых уголовных дел в отношении бывшего главы государства в связи со столкновениями в селе Кой-Таш.

"Все возможно, вы же видите, что происходит. Может быть, еще много чего повесят. Мы теперь будем отстаивать его права в судебном порядке", - заявил он.

Ранее экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой повезли в Бишкек.

"Я не знаю, куда его везут. Я сам нахожусь вне периметра оцепления. Вероятнее всего - в Госкомитет Нацбезопасности. Не в ИВС (изолятор временного содержания МВД - ред.) же. Хотя, судя по тому, как развивается ситуация, сложно что-то предполагать" - заявил Слесарев.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 80 человек. Один боец спецназа погиб.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.

Подробности читайте в онлайн-репортаже >>