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РИА Новости
Культура

Актер из сериала "Чернобыль" снимется в шведском триллере

23:17, 8 августа 2019
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© HBO (2019 - ...)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019 - ...)
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Актер Фарес Фарес, известный по телесериалам "Тиран" и "Чернобыль", исполнит главную роль в триллере "Партизан", сообщает Deadline.
"Я давно хотел поучаствовать в шведском проекте. Режиссер Амир Чамбин пришел ко мне со сценарием "Партизана". После пары встреч с ним у меня не осталось сомнений – я должен это сделать", - сказал Фарес.
Это будет криминальный триллер из пяти эпизодов. Джонни (Фарес Фарес) оказывается в уединенной шведской деревне, в которой царит полная идиллия. Но это только на первый взгляд.
Премьерный показ пройдет на шведском канале Viaplay в 2020 году.
В сериале "Чернобыль" Фарес Фарес сыграл бывшего афганца, грузина Бачо. Он стал одним из добровольцев, которые ликвидировали последствия катастрофы.
Кадр из сериала Чернобыль
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