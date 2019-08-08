Актер из сериала "Чернобыль" снимется в шведском триллере

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Актер Фарес Фарес, известный по телесериалам "Тиран" и "Чернобыль", исполнит главную роль в триллере "Партизан", сообщает Deadline.
"Я давно хотел поучаствовать в шведском проекте. Режиссер Амир Чамбин пришел ко мне со сценарием "Партизана". После пары встреч с ним у меня не осталось сомнений – я должен это сделать", - сказал Фарес.
Это будет криминальный триллер из пяти эпизодов. Джонни (Фарес Фарес) оказывается в уединенной шведской деревне, в которой царит полная идиллия. Но это только на первый взгляд.
Премьерный показ пройдет на шведском канале Viaplay в 2020 году.
В сериале "Чернобыль" Фарес Фарес сыграл бывшего афганца, грузина Бачо. Он стал одним из добровольцев, которые ликвидировали последствия катастрофы.
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