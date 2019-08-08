В подмосковном Наро-Фоминске через железную дорогу построят путепровод

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Путепровод в подмосковном Наро-Фоминске через железную дорогу Киевского направления построят в 2021 году, говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Необходимость строительства путепровода через железнодорожные пути возникла в связи с запуском МЦД-4 (Московских центральных диаметров) "Апрелевка – Железнодорожный". Строительство запланировано на 2020-2021 годы. На проектирование объекта были выделены 97,4 миллиона рублей из бюджета Московской области", - цитирует пресс-служба министра Алексея Гержика.

Отмечается, что окончательные технические параметры будут определены в процессе разработки проектной документации. Завершить проектирование и заключить контракт планируется в IV квартале 2019 года. Проект МЦД-4 планируется реализовать в 2024 году.