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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Наро-Фоминске через железную дорогу построят путепровод

17:24, 8 августа 2019
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CC BY 3.0 / salnikovkirill / Naro-Fominsk, Moscow Oblast, RussiaНаро-Фоминск
Наро-Фоминск
CC BY 3.0 / salnikovkirill / Naro-Fominsk, Moscow Oblast, Russia
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Путепровод в подмосковном Наро-Фоминске через железную дорогу Киевского направления построят в 2021 году, говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Необходимость строительства путепровода через железнодорожные пути возникла в связи с запуском МЦД-4 (Московских центральных диаметров) "Апрелевка – Железнодорожный". Строительство запланировано на 2020-2021 годы. На проектирование объекта были выделены 97,4 миллиона рублей из бюджета Московской области", - цитирует пресс-служба министра Алексея Гержика.
Отмечается, что окончательные технические параметры будут определены в процессе разработки проектной документации. Завершить проектирование и заключить контракт планируется в IV квартале 2019 года. Проект МЦД-4 планируется реализовать в 2024 году.
Всего в рамках проекта МЦД диаметров на территории региона будет построено пять путепроводов, которые обеспечат бесперебойное автомобильное движение через железнодорожные пути в зоне МЦД.
Щебень
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