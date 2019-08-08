В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Медведев выступил за устранение разницы в зарплатах учителей по регионам

Медведев выступил за устранение разницы в зарплатах учителей по регионам

Как отмечается в пояснительной записке к документу, если закон вступит в силу, источником возможных расходов бюджетов в 2020 году будут "увеличившиеся доходы вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы".