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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей

17:22, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Павел Комаров Учительница на уроке около доски
Учительница на уроке около доски
© РИА Новости / Павел Комаров
Учительница на уроке около доски. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Для этого работники должны выполнять норматива труда.
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Как отмечается в пояснительной записке к документу, если закон вступит в силу, источником возможных расходов бюджетов в 2020 году будут "увеличившиеся доходы вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы".
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