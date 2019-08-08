В ЦИК уверены в безопасности электронного голосования в Москве

"Здесь мы можем констатировать, что те тестирования, которые проходят, они проходят успешно. При этом можно сказать то, что по результатам тестирования департамент информационных технологий города Москвы постоянно занимается тем, что отражает атаки с арендованных из-за рубежа серверов. На обсуждениях мы разные подходы, разные системы безопасности обсуждаем. И есть уверенность, что выборы по этому эксперименту состоятся, и безопасность устоит", - сказал Лопатин в четверг на заседании рабочей группы временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.