В ЦИК уверены в безопасности электронного голосования в Москве

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ уверена в безопасности электронного голосования на сентябрьских выборах в Мосгордуму, заявил член ЦИК Антон Лопатин.
Член ЦИК напомнил, что сейчас в Москве определены три округа, в которых жители, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут проголосовать дистанционно, не выходя из дома.
"Здесь мы можем констатировать, что те тестирования, которые проходят, они проходят успешно. При этом можно сказать то, что по результатам тестирования департамент информационных технологий города Москвы постоянно занимается тем, что отражает атаки с арендованных из-за рубежа серверов. На обсуждениях мы разные подходы, разные системы безопасности обсуждаем. И есть уверенность, что выборы по этому эксперименту состоятся, и безопасность устоит", - сказал Лопатин в четверг на заседании рабочей группы временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.
Лопатин напомнил, что принят закон, который дает возможность жителям разных регионов РФ голосовать из Москвы. По его словам, в ЦИК уверены в безопасности этой процедуры.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.