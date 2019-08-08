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РИА Новости

Mercedes отзывает из России почти 600 автомобилей

17:19, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль марки "Мерседес-Бенц"
Автомобиль марки Мерседес-Бенц
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль марки "Мерседес-Бенц". Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Mercedes отзывает 575 автомобилей в РФ из-за возможных проблем с креплением прицепа, что может представлять угрозу для идущих позади автомобилей, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с марта по декабрь 2018 года. Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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"В инструкции по монтажу комплектов для дополнительной установки тягово-сцепного устройства на автомобилях указан слишком высокий момент затяжки крепежных болтов для установки поперечины. Если на автомобилях был применен слишком высокий момент затяжки на СТОА либо самим клиентом согласно инструкции по установке, то нельзя исключать поломку болтового соединения и, таким образом, отсоединение тягово-сцепного устройства от автомобиля во время эксплуатации автомобиля с прицепом. Это может представлять угрозу для идущих позади автомобилей, а также повысить риск возникновения аварии", - говорится в сообщении.
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