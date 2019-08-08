Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T17:11Z
https://ria.ru/20190808/1557310888.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155701/72/1557017266_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_9111e3f34fecaee03d91e7f0e7dcf10e.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Галяминой в регистрации

17:11, 8 августа 2019
1177
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНезависимый российский политик и общественный деятель Юлия Галямина
Независимый российский политик и общественный деятель Юлия Галямина
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не удовлетворять жалобу самовыдвиженца Юлии Галяминой на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
По результатам проверки Галяминой вернули 67 подписей избирателей из числа тех, которые ранее признали недействительными. Но для регистрации ей не хватает еще 322 достоверных подписей.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Вчера, 17:00Выборы в Мосгордуму
Почти 300 тысяч москвичей смогут проголосовать на выборах в МГД из дома
Окончательное решение по жалобе Галяминой ЦИК примет на завтрашнем заседании. По решению рабочей группы до этого специалисты и эксперты проверят еще ряд подписей.
На прошлой неделе Мосгоризбирком оставил в силе решения окружных комиссий об отказе в регистрации некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Ряд из них обжаловали это решение в ЦИК.
На рассмотрение у Центризбиркома есть десять дней. Комиссия уже оставила без удовлетворения жалобы Лисицы, Русаковой, Соболь, Гудкова и Руденко. Серебрянская и Игнатова свои жалобы отозвали.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Вчера, 16:10Выборы в Мосгордуму
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
78201218
Обсудить 4
Выборы в МосгордумуЦИКМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
Рекомендуем
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
РИА
Новости
Ливадийский дворец
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове
Магнитные полюса Земли
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
К Зеленскому не пустили российскую журналистку
Российскую журналистку не пустили к Зеленскому
Лента
новостей
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
Разрушенный грузовой автомобиль, перевозивший двуокись углерода, в Назаровском районе Красноярского края
Под Красноярском водитель фуры погиб при ее разрушении во время движения
Спящий мужчина
Ученые назвали ночные походы в туалет признаком опасной болезни
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Генпрокуратура обвинила западные НКО в попытках эскалации протеста в России
Комар
Ученые выяснили, кого чаще всех кусают комары
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Оператор "Северного потока — 2" предупредил Данию о возможных убытках
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
Вывоз РН Союз-ФГ с ТПК Сoюз МС -13 на космодроме Байконур. 18 июля 2019
Стала известна зарплата космонавтов в России
Певец Филипп Киркоров
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
00:12Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС
Лента новостейМолния