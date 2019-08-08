Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Галяминой в регистрации

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не удовлетворять жалобу самовыдвиженца Юлии Галяминой на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

По результатам проверки Галяминой вернули 67 подписей избирателей из числа тех, которые ранее признали недействительными. Но для регистрации ей не хватает еще 322 достоверных подписей.

Окончательное решение по жалобе Галяминой ЦИК примет на завтрашнем заседании. По решению рабочей группы до этого специалисты и эксперты проверят еще ряд подписей.

На прошлой неделе Мосгоризбирком оставил в силе решения окружных комиссий об отказе в регистрации некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Ряд из них обжаловали это решение в ЦИК.

На рассмотрение у Центризбиркома есть десять дней. Комиссия уже оставила без удовлетворения жалобы Лисицы, Русаковой, Соболь, Гудкова и Руденко. Серебрянская и Игнатова свои жалобы отозвали.