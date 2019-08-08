В Крыму возбудили дело после избиения туриста "фотоживодерами"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Полиция Крыма завела уголовное дело по факту избиения туриста в Судаке несколькими неизвестными за отказ оплатить фотоуслуги с животными и провела обыски в домовладениях подозреваемых, сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике Крым.

Ранее в соцсети попал видеоролик, на котором видно, как группа неизвестных избивает мужчину под стенами Судакской крепости. В комментарии к видео указано, что так называемые "фотоживодёры" напали на туриста из-за отказа оплатить снимки с животными. Инцидент произошел 22 июля, после резонанса полиция начала проверку.

"В результате проверки отделом дознания ОМВД России по городу Судаку было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство)", - сообщила пресс-служба.

Полиция провела четыре обыска в домовладениях лиц, возможно, причастных к незаконной организации предоставления услуг по фотографированию с животными на территории Судака. В ходе обысков у данных граждан было изъято порядка 3,2 миллиона рублей, предположительно, добытых противоправным путем, а также фото и мобильная техника, отмечается в сообщении ведомства.