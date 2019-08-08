Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 85 человек

"Отмечается, что четыре сотрудника силовых структур поступили с огнестрельными ранениями. Один гражданский пострадал от шумовой гранаты. Состояние у всех стабильное. Однако в Минздраве отметили, что неизвестно, где они пострадали: в Кок-Жаре или Кой-Таше. По последним данным, за два дня столкновений пострадали 85 человек, один из спецназовцев скончался от пулевого ранения", — пишет Sputnik.