СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

КРАСНОДАР, 8 авг — РИА Новости. Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.

Дело расследуется по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет". По версии следствия, водитель превысил скорость и не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Taureg, имевшему преимущество.

"Из-за допущенных подозреваемым нарушений в результате дорожно-транспортного происшествия автобус и иномарка перевернулись и покатились с обрыва", — говорится в сообщении.

Автобус Hyundai и внедорожник Volkswagen Touareg столкнулись накануне вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив, а затем упали с 30-метрового обрыва. Погибли трое из шести человек, ехавших в легковушке, в том числе два ребенка. Еще 44 человека пострадали, 13 из них потребовалась экстренная операция.