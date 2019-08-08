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РИА Новости

СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

17:00, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019. Архивное фото
КРАСНОДАР, 8 авг — РИА Новости. Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Дело расследуется по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет". По версии следствия, водитель превысил скорость и не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Taureg, имевшему преимущество.
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"Из-за допущенных подозреваемым нарушений в результате дорожно-транспортного происшествия автобус и иномарка перевернулись и покатились с обрыва", — говорится в сообщении.
Автобус Hyundai и внедорожник Volkswagen Touareg столкнулись накануне вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив, а затем упали с 30-метрового обрыва. Погибли трое из шести человек, ехавших в легковушке, в том числе два ребенка. Еще 44 человека пострадали, 13 из них потребовалась экстренная операция.
Краевая прокуратура поставила расследование на контроль.
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