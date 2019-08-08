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РИА Новости

В Швейцарии похитили украшения создателя ксеноморфов из фильма "Чужой"

16:56, 8 августа 2019
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CC BY 3.0 / Matěj Stuchlík / Скульптура Ханса Рудольфа Гигера
Скульптура Ханса Рудольфа Гигера
CC BY 3.0 / Matěj Stuchlík /
Скульптура Ханса Рудольфа Гигера. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Неизвестные украли в Швейцарии украшения из коллекции Ханса Рудольфа Гигера – создателя знаменитого монстра ксеноморфа из фильма "Чужой", сообщила полиция швейцарского кантона Граубюнден.
По данным полиции, кража произошла в четверг ночью, неизвестные разбили витрину галереи в городе Кур и вынесли украшения общей стоимостью 17,8 тысячи франков (16,2 тысячи евро). Среди украденного созданные Гигером часы и кольца.
Художник, работавший в стиле фантастического реализма, Ханс Гигер родился в Швейцарии и наиболее известен своим дизайном для фильма "Чужой". За работу над фильмом Ридли Скотта "Чужой" Гигер получил премию "Оскар" в категории визуальных эффектов. Художник скончался в 2014 году, созданный им образ ксеноморфа послужил вдохновением для последующих фильмов киносаги.
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