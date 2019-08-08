В Швейцарии похитили украшения создателя ксеноморфов из фильма "Чужой"

По данным полиции, кража произошла в четверг ночью, неизвестные разбили витрину галереи в городе Кур и вынесли украшения общей стоимостью 17,8 тысячи франков (16,2 тысячи евро). Среди украденного созданные Гигером часы и кольца.

Художник, работавший в стиле фантастического реализма, Ханс Гигер родился в Швейцарии и наиболее известен своим дизайном для фильма "Чужой". За работу над фильмом Ридли Скотта "Чужой" Гигер получил премию "Оскар" в категории визуальных эффектов. Художник скончался в 2014 году, созданный им образ ксеноморфа послужил вдохновением для последующих фильмов киносаги.