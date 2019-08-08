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РИА Новости
Война в Сирии

ООН сожалеет о нарушении объявленного на северо-западе Сирии перемирия

16:52, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ЖЕНЕВА, 8 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН сожалеет о том, что объявленное на прошлой неделе перемирие на северо-западе Сирии было нарушено уже в понедельник, говорится в заявлении Наджат Рошди, старшего советника по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии.
"Вызывает глубокое сожаление то, что режим прекращения боевых действий, который был ранее объявлен, был нарушен в понедельник и что новая волна насилия вновь угрожает жизням миллионов мирных жителей, которые живут Идлибе, свыше миллиона из которых – дети", - заявила Рошди.
По ее мнению, осложняет ситуацию и тот факт, что во время затишья многие люди решили вернуться в свои дома и теперь находятся в районах, где возобновились боевые действия.
В офисе спецпосланника ООН напомнили, что с апреля нынешнего года из-за эскалации боевых действий в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама погибло свыше 500 мирных жителей, и еще несколько сотен получили ранения. Также порядка 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Флаг у Штаб-квартиры ООН
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"ООН официально запросила стороны системы деконфликтации, которая была создана для улучшения безопасности гуманитарных работников и операций, предоставить информацию об инцидентах (с предположительными обстрелами гражданской инфраструктуры – ред.), которые произошли на северо-западе Сирии в этом году. Турция ответила на несколько запросов. Мы до сих пор ждем ответа со стороны России", - добавила Рошди.
Советник спецпосланника также указала на тяжелую ситуацию, в которой находятся порядка 68 тысяч 800 человек в лагере Аль-Хоул, а также 17 тысяч 700 человек в лагере Рукбан. ООН получила разрешение на проведение совместной с Сирийским арабским красным полумесяцем операции в Рукбане для определения срочных гуманитарных нужд тех, кто там находится и помощи тем, кто добровольно захочет покинуть лагерь. В настоящее время идет подготовка к проведению данной операции.
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