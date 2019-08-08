ООН сожалеет о нарушении объявленного на северо-западе Сирии перемирия

ЖЕНЕВА, 8 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН сожалеет о том, что объявленное на прошлой неделе перемирие на северо-западе Сирии было нарушено уже в понедельник, говорится в заявлении Наджат Рошди, старшего советника по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии.

"Вызывает глубокое сожаление то, что режим прекращения боевых действий, который был ранее объявлен, был нарушен в понедельник и что новая волна насилия вновь угрожает жизням миллионов мирных жителей, которые живут Идлибе, свыше миллиона из которых – дети", - заявила Рошди.

По ее мнению, осложняет ситуацию и тот факт, что во время затишья многие люди решили вернуться в свои дома и теперь находятся в районах, где возобновились боевые действия.

В офисе спецпосланника ООН напомнили, что с апреля нынешнего года из-за эскалации боевых действий в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама погибло свыше 500 мирных жителей, и еще несколько сотен получили ранения. Также порядка 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

"ООН официально запросила стороны системы деконфликтации, которая была создана для улучшения безопасности гуманитарных работников и операций, предоставить информацию об инцидентах (с предположительными обстрелами гражданской инфраструктуры – ред.), которые произошли на северо-западе Сирии в этом году. Турция ответила на несколько запросов. Мы до сих пор ждем ответа со стороны России", - добавила Рошди.