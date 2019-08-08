ЦИК готов отражать компьютерные атаки, которые активизируются к выборам

"Традиционно, к единому дню голосования активизируются те, кто хочет дискредитировать весь избирательный процесс в нашей стране. Так, вы, наверное, знаете, что на портал ЦИКа к единому дню голосования и раньше и сейчас активизируются компьютерные атаки. Эти атаки, конечно, мы отражаем и будем отражать", - рассказал Лопатин в четверг на заседании рабочей группы временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.