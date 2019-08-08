ЦИК готов отражать компьютерные атаки, которые активизируются к выборам

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ будет отражать компьютерные атаки, которые активизируются к выборам, заявил член ЦИК РФ Антон Лопатин.
"Традиционно, к единому дню голосования активизируются те, кто хочет дискредитировать весь избирательный процесс в нашей стране. Так, вы, наверное, знаете, что на портал ЦИКа к единому дню голосования и раньше и сейчас активизируются компьютерные атаки. Эти атаки, конечно, мы отражаем и будем отражать", - рассказал Лопатин в четверг на заседании рабочей группы временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.
Член ЦИК добавил, что увеличилось число ежедневных атак на единый портал государственных услуг. По словам Лопатина, это связано с тем, что 24 июля начался приём заявлений по проекту "Мобильный избиратель", который позволяет голосовать на выборах по месту нахождения.
Лопатин добавил, что ЦИК внимательно следит за соблюдением избирательного законодательства и делает все возможное, чтобы "любые вмешательства, любые возможные нарушения законодательства были пресечены на этапе подготовке к выборам".