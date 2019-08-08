МЧС предупредило о ливне и ураганном ветре в четверг и пятницу в Москве

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне и шквалистом ветре с порывами до 25 метров в секунду в Москве с вечера четверга до вечера пятницы, сообщается на сайте столичного ГУМЧС России.

"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 21:00 08 августа с сохранением ночью и днем до 18:00 9 августа на территории Москвы ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.