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РИА Новости

МЧС предупредило о ливне и ураганном ветре в четверг и пятницу в Москве

16:48, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне и шквалистом ветре с порывами до 25 метров в секунду в Москве с вечера четверга до вечера пятницы, сообщается на сайте столичного ГУМЧС России.
"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 21:00 08 августа с сохранением ночью и днем до 18:00 9 августа на территории Москвы ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в зданиях; находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, они советуют парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Туристы на Красной площади в Москве.
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